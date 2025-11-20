Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Малеина и Самохин победили в танцах на льду, Шепталина и Пекин – 2-е, Жабина и Башуров – 3-и
Елизавета Малеина и Матвей Самохин победили в танцах на льду на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске.
Гран-при России среди юниоров
6-й этап, «Сердце Сибири»
Омск
Танцы на льду, КМС
Итоговое положение
1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 174,54
2. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 161,08
3. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 158,01
4. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 156,25
5. Полина Жарова – Алексей Столяров – 152,23
6. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 137,88
7. Анна Соболева – Матвей Чураков – 136,75
8. Алиса Кремер – Илья Целковский – 135,83
9. Арина Власова – Денис Горбушин – 132,04
10. Анна Елисеева – Олег Мориц – 125,39
11. Эвелина Валиева – Александр Островский – 125,24
12. Ульяна Черных – Роман Федотов – 120,12
13. Анжелика Любицкая – Владислав Глазунов – 109,26
14. Арина Кочурова – Иван Карелин – 98,51
15. Анастасия Сабанцева – Вадим Кайзер – 98,31
Произвольный танец
1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 103,30
2. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 95,63
3. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 94,85
4. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 93,57
5. Полина Жарова – Алексей Столяров – 90,22
6. Анна Соболева – Матвей Чураков – 85,74
7. Алиса Кремер – Илья Целковский – 84,19
8. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 83,46
9. Арина Власова – Денис Горбушин – 79,33
10. Эвелина Валиева – Александр Островский – 78,24
11. Анна Елисеева – Олег Мориц – 77,19
12. Ульяна Черных – Роман Федотов – 74,10
13. Анжелика Любицкая – Владислав Глазунов – 65,85
14. Анастасия Сабанцева – Вадим Кайзер – 59,04
15. Арина Кочурова – Иван Карелин – 58,31
