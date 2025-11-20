  • Спортс
  • Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Малеина и Самохин победили в танцах на льду, Шепталина и Пекин – 2-е, Жабина и Башуров – 3-и
18

Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Малеина и Самохин победили в танцах на льду, Шепталина и Пекин – 2-е, Жабина и Башуров – 3-и

Малеина и Самохин победили в танцах на льду на юниорском Гран-при России в Омске.

Елизавета Малеина и Матвей Самохин победили в танцах на льду на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске.

Гран-при России среди юниоров

6-й этап, «Сердце Сибири»

Омск

Танцы на льду, КМС

Итоговое положение

1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 174,54

2. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 161,08

3. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 158,01

4. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 156,25

5. Полина Жарова – Алексей Столяров – 152,23

6. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 137,88

7. Анна Соболева – Матвей Чураков – 136,75

8. Алиса Кремер – Илья Целковский – 135,83

9. Арина Власова – Денис Горбушин – 132,04

10. Анна Елисеева – Олег Мориц – 125,39

11. Эвелина Валиева – Александр Островский – 125,24

12. Ульяна Черных – Роман Федотов – 120,12

13. Анжелика Любицкая – Владислав Глазунов – 109,26

14. Арина Кочурова – Иван Карелин – 98,51

15. Анастасия Сабанцева – Вадим Кайзер – 98,31

Произвольный танец

1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 103,30

2. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 95,63

3. Милана Жабина – Вениамин Башуров – 94,85

4. Полина Пилипенко – Владислав Михайлов – 93,57

5. Полина Жарова – Алексей Столяров – 90,22

6. Анна Соболева – Матвей Чураков – 85,74

7. Алиса Кремер – Илья Целковский – 84,19

8. Таиса Мусурова – Иван Тертышников – 83,46

9. Арина Власова – Денис Горбушин – 79,33

10. Эвелина Валиева – Александр Островский – 78,24

11. Анна Елисеева – Олег Мориц – 77,19

12. Ульяна Черных – Роман Федотов – 74,10

13. Анжелика Любицкая – Владислав Глазунов – 65,85

14. Анастасия Сабанцева – Вадим Кайзер – 59,04

15. Арина Кочурова – Иван Карелин – 58,31

