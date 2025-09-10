Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу пар на этапе Гран-при среди юниоров.
Гран-при среди юниоров
4-й этап
Бангкок, Таиланд
Пары
Короткая программа
1. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 59,04
2. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай) – 57,56
3. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США) – 55,25
4. София Джармок – Люк Витковски (США) – 55,00
5. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция) – 51,07
6. Меган Юдин – Патрисио Романо Росси Лопес (Испания) – 49,10
7. Ирина Наполитано – Эдоардо Коми (Италия) – 47,07
8. Бо Каллахан – Владимир Фурман (Канада) – 46,70
9. Ху Муцзюнь – Ван Цзэсюань (Китай) – 45,02
10. Йоханка Жилкова – Матьяш Рафаэль Бечерра (Чехия) – 42,59
11. Зара Вуд – Алекс Лапски (Великобритания) – 42,31
12. Инес Моудден – Алехандро Ласаро Гарсия (Испания) – 37,96
Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
