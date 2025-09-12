0

Гран-при среди юниоров. Наката, Яньхао Ли, Блэкуэлл, Эбихара покажут произвольные программы

Фигуристы покажут произвольные программы на юниорском Гран-при в Бангкоке.

Соревнования пройдут 13 сентября.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Бангкок, Таиланд

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 10.30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале Skating ISU.

Третья разминка

12. Жан Медар (Франция) 

13. Микеланджело Капрано (Германия)

14. Винсман Чонг (Австралия) 

15. Ли Цзыи (Китай) 

16. Никита Шейко (Израиль) 

17. Аарон Ким (Южная Корея) 

Четвертая разминка

18. Хиро Каевтатхип (Таиланд)

19. Антони Паради (Канада) 

20. Даийя Эбихара (Япония)

21. Патрик Блэкуэлл (США)

22. Яньхао Ли (Новая Зеландия)

23. Рио Наката (Япония)

Положение после короткой программы

1. Рио Наката (Япония) – 83,56

2. Яньхао Ли (Новая Зеландия) – 75,15

3. Патрик Блэкуэлл (США) – 74,23

4. Даийя Эбихара (Япония) – 74,02

5. Антони Паради (Канада) – 70,06

6. Хиро Каевтатхип (Таиланд) – 58,76

7. Аарон Ким (Южная Корея) – 54,24

8. Никита Шейко (Израиль) – 53,75

9. Ли Цзыи (Китай) – 51,38

10. Винсман Чонг (Австралия) – 50,79

11. Микеланджело Капрано (Германия) – 50,36

12. Жан Медар (Франция) – 50,36

Полные результаты – на сайте ISU.

Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке

