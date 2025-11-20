44

Эдуард Карартынян: «Надеюсь, смогу выступить на этапе Гран-при. Рейс уже задержали на 5 часов, неизвестно, что будет дальше»

Российские фигуристы пока не смогли вылететь в Омск из-за задержки рейса.

Фигурист Эдуард Карартынян сообщил, что рейс из Москвы в Омск, где пройдет этап Гран-при России, задерживается на 5 часов. 

«Сейчас в Шереметьево, скоро полетим в Омск. Надеюсь, что завтра смогу выступить на этапе Гран-при. Рейс уже задержали на 5 часов, неизвестно, что будет дальше», – написал Карартынян. 

Анастасия Мухортова, выступающая в паре с Дмитрием Евгеньевым, также выложила пост о задержке рейса.

«Раз уж наш рейс отложен на 5 часов, то теперь есть время доделать вот такой цветочек, так что не унываем, извлекаем пользу», – написала Мухортова в телеграм-канале, опубликовав фото броши ручной работы.

«От задержки рейса сегодня страдают не только юниоры, всем спокойной ночи», – написала в своем телеграм-канале Мария Елисова, выступающая в женском одиночном катании.

Этап Гран-при России в Омске проходит с 19 по 23 ноября. 19-21 ноября выступают юниоры, 22-23 – взрослые спортсмены. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Карартыняна
