Расписание контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге

Опубликовано расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

Контрольные прокаты сборной России

Санкт-Петербург

Расписание трансляций

27 сентября, суббота

Начало – 14:00

Мужчины, короткая программа

Женщины, короткая программа

Пары, короткая программа

Танцы на льду, ритм-танец

28 сентября, воскресенье

Начало – 14:00

Мужчины, произвольная программа

Женщины, произвольная программа

Пары, произвольная программа

Танцы на льду, произвольный танец

ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время, прямую трансляцию покажет сайт Первого канала. Более точное расписание появится позже.