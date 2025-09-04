Расписание контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге
Опубликовано расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.
Контрольные прокаты сборной России
Санкт-Петербург
Расписание трансляций
27 сентября, суббота
Начало – 14:00
Мужчины, короткая программа
Женщины, короткая программа
Пары, короткая программа
Танцы на льду, ритм-танец
28 сентября, воскресенье
Начало – 14:00
Мужчины, произвольная программа
Женщины, произвольная программа
Пары, произвольная программа
Танцы на льду, произвольный танец
ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время, прямую трансляцию покажет сайт Первого канала. Более точное расписание появится позже.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
