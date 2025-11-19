«Пусть в жизни будет столько света и вдохновения, сколько на шоу «Ассоль». Мечтай, твори и сияй». Загитова поздравила Медведеву с днем рождения
Алина Загитова поздравила Евгению Медведеву с днем рождения.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в сторис пожелания двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой в ее день рождения.
«С днем рождения! Пусть в жизни будет столько света и вдохновения, сколько на шоу «Ассоль». Мечтай, твори и сияй!» – написала Алина, опубликовав совместные фото с Евгенией.
В текущем году Медведева принимала участие в шоу Загитовой «Ассоль», а Загитова – в шоу «Евгения Медведева и друзья».
Загитова дала интервью Медведевой: губы, комплексы, безызбежность
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Загитовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости