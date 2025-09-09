Гран-при среди юниоров. Шимада, Окада, Гладки, Барахтина, Ежова выступят с короткими программами
10 сентября юниорки представят короткие программы на Гран-при в Бангкоке.
Гран-при среди юниоров
4-й этап
Бангкок, Таиланд
Девушки
Короткая программа
Начало – 13:45 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU.
Первая разминка
2. Эмилия Немировски (США)
3. Кира Барановская (Латвия)
4. Стефания Гладки (Франция)
Вторая разминка
9. Симона Ткачман (Израиль)
10. Джессика Юрка (США)
Третья разминка
14. Валерия Ежова (Швейцария)
15. Виктория Барахтина (Канада)
Четвертая разминка
19. Мао Шимада (Япония)
22. Ли Хе Вон (Южная Корея)
Пятая разминка
26. Мэи Окада (Япония)
28. Цзинь Шусянь (Китай)
29. Хван Чон Гель (Южная Корея)
30. Ю-Фэн Цай (Китайский Тайбэй)
Шестая разминка
33. Хана Бат (Австралия)
35. Пхаттаратида Канешиге (Таиланд)
Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости