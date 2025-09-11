0

Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер, Го Жуй и Чжан Ивэнь, Мосс и Галбави выступят с произвольными программами

12 сентября на юниорском Гран-при в Бангкоке определится победитель среди пар.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Бангкок, Таиланд

Пары, произвольная программа

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – Skating ISU

Первая разминка

1. Инес Моудден – Алехандро Ласаро Гарсия (Испания) 

2. Зара Вуд – Алекс Лапски (Великобритания)

3. Йоханка Жилкова – Матьяш Рафаэль Бечерра (Чехия) 

4. Ху Муцзюнь – Ван Цзэсюань (Китай)

Вторая разминка

5. Бо Каллахан – Владимир Фурман (Канада) 

6. Ирина Наполитано – Эдоардо Коми (Италия)

7. Меган Юдин – Патрисио Романо Росси Лопес (Испания)

8. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция)

Третья разминка

9. София Джармок – Люк Витковски (США)

10. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США) 

11. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай)

12. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер

После короткой программы

1. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 59,04

2. Го Жуй – Чжан Ивэнь (Китай) – 57,56

3. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США) – 55,25

4. София Джармок – Люк Витковски (США) – 55,00

5. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция) – 51,07

6. Меган Юдин – Патрисио Романо Росси Лопес (Испания) – 49,10

7. Ирина Наполитано – Эдоардо Коми (Италия) – 47,07

8. Бо Каллахан – Владимир Фурман (Канада) – 46,70

9. Ху Муцзюнь – Ван Цзэсюань (Китай) – 45,02

10. Йоханка Жилкова – Матьяш Рафаэль Бечерра (Чехия) – 42,59

11. Зара Вуд – Алекс Лапски (Великобритания) – 42,31

12. Инес Моудден – Алехандро Ласаро Гарсия (Испания) – 37,96

Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
пары
Жасмин Дерошер
Якуб Галбави
Рейган Мосс
logoсборная США
Киран Трэшер
logoГран-при среди юниоров
logoсборная Канады
Го Жуй
logoсборная Франции
logoсборная Китая
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Великобритании
logoсборная Чехии
logoсборная Испании
результаты
Чжан Ивэнь
