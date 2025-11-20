  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Гусева и Овчинников победили в парах, Парсегова и Богданов – 2-е, Шаяхметова и Бреславский – 3-и
164

Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Гусева и Овчинников победили в парах, Парсегова и Богданов – 2-е, Шаяхметова и Бреславский – 3-и

Гусева и Овчинников победили в парах на юниорском Гран-при России в Омске.

Таисия Гусева и Даниил Овчинников победили в парном катании на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске.

Гран-при России среди юниоров

6-й этап, «Сердце Сибири»

Омск

Пары, КМС

Итоговое положение

1. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 177,66

2. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 174,12

3. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский – 171,25

4. Виктория Двинина – Виктор Потапов – 164,89

5. Альбина Камалдинова – Степан Маришин – 159,52

6. Злата Камалова – Данил Панов – 156,88

7. Ева Гудэ – Андрей Рудь – 153,70

8. Дарья Самохвалова – Роман Романычев – 147,29

Произвольная программа

1. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 115,52

2. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 114,01

3. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский – 112,70

4. Виктория Двинина – Виктор Потапов – 110,34

5. Ева Гудэ – Андрей Рудь – 103,50

6. Злата Камалова – Данил Панов – 99,36

7. Альбина Камалдинова – Степан Маришин – 98,44

8. Дарья Самохвалова – Роман Романычев – 89,48

Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Таисия Гусева
Виктор Потапов
пары
Виктория Двинина
Степан Маришин
Роман Романычев
Злата Камалова
Даниил Овчинников
Дарья Самохвалова
logoСерия Гран-при России
Арина Парсегова
Мартин Бреславский
logoсборная России
Амелия Шаяхметова
Данил Панов
Матвей Богданов
Андрей Рудь
Альбина Камалдинова
результаты
Ева Гудэ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Гусева и Овчинников выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Парсегова и Богданов – 3-и
19 ноября, 14:49
Костылева, Плескачева, Принева, Артем Федотов, Гусева и Овчинников, Парсегова и Богданов выступят на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске
12 ноября, 18:15
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов победили в парах, Сажина и Белкин – 2-е, Парсегова и Богданов – 4-е
12 ноября, 13:18
Главные новости
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо победили в танцах на льду, Лим и Куан – 2-е, Грин и Парсонс – 3-и
вчера, 21:30
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Костылева, Петрова, Принева, Плескачева, Морозова покажут произвольные программы
вчера, 20:13
Кубок Варшавы. Самойлов выиграл короткую программу, Бричги – 2-й, Шмуратко – 3-й
вчера, 18:59
Кристина Каррейра получила американское гражданство
вчера, 17:51
Гран-при Финляндии. Гленн, Чиба, Хендрикс, Мацуике, Сумийоши, Теннелл выступят с короткими программами
вчера, 17:18
Гран-при Финляндии. Кагияма, Сяо Хим Фа, Ямамото, Риццо, Браун выйдут на лед с короткими программами
вчера, 16:59
Гран-при Финляндии. Хазе и Володин, Перейра и Мишо, Ефимова и Митрофанов, Кам и О’Ши представят короткие программы
вчера, 16:40
Гран-при Финляндии. Фурнье-Бодри и Сизерон, Майя и Алекс Шибутани, Гиллес и Пуарье, Смарт и Дик, Дэвис и Смолкин покажут ритм-танцы
вчера, 16:19
Алина Горбачева временно тренировалась на «Навка Арена»
вчера, 15:39Видео
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Артем Федотов, Солодников, Семков, Мальков, Вадим Воронов выйдут на лед с произвольными программами
вчера, 15:44
Ко всем новостям
Последние новости
ISU о допуске Петросян и Гуменника к Олимпиаде: «МОК отвечает за получение права на участие в Играх»
вчера, 14:01
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо выиграли ритм-танец, Грин и Парсонс – 2-е, Лим и Куан – 3-и
19 ноября, 22:44
Роднина не считает двойными стандартами заявление Ковентри о спортсменах: «Ранее не она принимала решения»
19 ноября, 12:47
Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
15 ноября, 16:40
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
14 ноября, 18:27
Костомаров об Олимпиаде-2026: «Думаю, соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, должны показывать»
14 ноября, 13:47
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
12 ноября, 12:56
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
11 ноября, 19:31
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
10 ноября, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
10 ноября, 14:50