Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Гусева и Овчинников победили в парах, Парсегова и Богданов – 2-е, Шаяхметова и Бреславский – 3-и
Таисия Гусева и Даниил Овчинников победили в парном катании на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске.
Гран-при России среди юниоров
6-й этап, «Сердце Сибири»
Омск
Пары, КМС
Итоговое положение
1. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 177,66
2. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 174,12
3. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский – 171,25
4. Виктория Двинина – Виктор Потапов – 164,89
5. Альбина Камалдинова – Степан Маришин – 159,52
6. Злата Камалова – Данил Панов – 156,88
7. Ева Гудэ – Андрей Рудь – 153,70
8. Дарья Самохвалова – Роман Романычев – 147,29
Произвольная программа
1. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 115,52
2. Таисия Гусева – Даниил Овчинников – 114,01
3. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский – 112,70
4. Виктория Двинина – Виктор Потапов – 110,34
5. Ева Гудэ – Андрей Рудь – 103,50
6. Злата Камалова – Данил Панов – 99,36
7. Альбина Камалдинова – Степан Маришин – 98,44
8. Дарья Самохвалова – Роман Романычев – 89,48
