Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин, Андерсон и Доусон, Иэнн и Варескон представят ритм-танцы
11 сентября дуэты выступят с ритм-танцами на юниорском Гран-при в Бангкоке.
Гран-при среди юниоров
4-й этап
Бангкок, Таиланд
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU.
Первая разминка
1. Виктория Карандюк – Андрей Карандюк (Канада)
2. Александра Леви – Алан Льоренте (Канада)
3. Леа Иэнн – Луи Варескон (Франция)
4. Ирмак Юджел – Данил Пак (Турция)
Вторая разминка
5. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США)
6. Мишель Дейч – Райан Ху (США)
7. Таша Шин Хуэй Лай – Габриэль Лю (Китайский Тайбэй)
8. Кахо Ямашита – Юто Нагата (Япония)
Третья разминка
9. Инь Шаньцзе – Ян Шижуй (Китай)
10. Роми Ревершон – Виктор ди Музио (Франция)
11. Син Юйсюань – Чау Хань Вань (Гонконг)
12. Чарли Андерсон – Кэйден Доусон (Канада)
Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке
