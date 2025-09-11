0

Гран-при среди юниоров. Шимада, Барахтина, Гладки, Окада, Хван Чон Ель, Немировски, Ежова покажут произвольные программы

Шимада, Барахтина, Гладки покажут произвольные программы на Гран-при юниоров.

12 сентября фигуристки выступят на этапе в Бангкоке.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Бангкок, Таиланд

Девушки, произвольная программа

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – Skating ISU

Четвертая разминка

19. Джессика Юрка (США)

20. Пхаттаратида Канешиге (Таиланд)

21. Симон Ткачман (Израиль)

22. Кира Барановская (Латвия) 

23. Мари Бирверт (ОАЭ) 

24. Ю-Фэн Цай (Китайский Тайбэй)

Пятая разминка

25. Дарья Трубитсон (Финляндия) 

26. Цзинь Шусянь (Китай) 

27. Ариэль Го (Гонконг) 

28. Хана Бат (Австралия) 

29. Валерия Ежова (Швейцария)

30. Эмилия Немировски (США) 

Шестая разминка

31. Ли Хе Вон (Южная Корея)

32. Стефания Гладки (Франция) 

33. Виктория Барахтина (Канада) 

34. Хван Чон Ель (Южная Корея)

35. Мэи Окада (Япония)

36. Мао Шимада (Япония)

После короткой программы

1. Мао Шимада (Япония) – 70,36

2. Мэи Окада (Япония) – 65,95

3. Хван Чон Ель (Южная Корея) – 60,79

4. Виктория Барахтина (Канада) – 59,27

5. Стефания Гладки (Франция) – 59,15

6. Ли Хе Вон (Южная Корея) – 58,95

7. Эмилия Немировски (США) – 58,95

8. Валерия Ежова (Швейцария) – 58,88

9. Хана Бат (Австралия) – 57,07

10. Ариэль Го (Гонконг) – 55,48

11. Цзинь Шусянь (Китай) – 52,20

12. Дарья Трубитсон (Финляндия) – 52,00

13. Ю-Фэн Цай (Китайский Тайбэй) – 51,58

14. Мари Бирверт (ОАЭ) – 51,22

15. Кира Барановская (Латвия) – 50,30

Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
logoГран-при среди юниоров
Хван Чон Ель
logoсборная Франции
logoсборная Канады
женское катание
Цзинь Шусянь
Мэи Окада
logoсборная Японии
Ариэль Го
Эмилия Немировски
Валерия Ежова
Виктория Барахтина
Мао Шимада
Ли Хе Вон
Стефания Гладки
Ю-Фэн Цай
Хана Бат
logoсборная Южной Кореи
Пхаттаратида Канешиге
