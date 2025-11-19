38

Елена Костылева: «Наконец-то заселились в отель в Омске. Была очень тяжелая дорога, но сейчас уже все хорошо»

Елена Костылева сообщила, что фигуристы академии Плющенко добрались до Омска.

Фигуристка Елена Костылева рассказала, что воспитанники академии Евгения Плющенко прилетели на Гран-при России в Омск и заселились в отель.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и тренер Плющенко сообщал, что он и его ученики не смогли вовремя вылететь из Москвы в Омск из-за атаки беспилотников. Вылет должен был состояться 19 ноября около 00:30 по московскому времени, но был отложен. 

Затем самолет не смог сесть в Омске из-за тумана, в связи с чем приземлился в Тюмени.

«Всем привет, мы уже заселились наконец-таки в отель в Омске. Это была очень тяжелая дорога. Мы должны были прилететь в четыре часа ночи уже сюда и весь день отдыхать.

В итоге мы в 4 утра только вылетели. И даже не прилетели в Омск, а прилетели в Тюмень. Но сейчас уже все хорошо, мы в отеле. Спокойной ночи – точнее, пока что доброго вечера», – сказала Костылева на видео в телеграм-канале. 

Соревнования юниоров-одиночников на этапе Гран-при России в Омске пройдут 20-21 ноября. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Костылевой
