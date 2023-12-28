«Как можно облагать налогом игрока, который в минусе?» Гендиректор БК «Тенниси» – об НДФЛ со ставок

Генеральный директор и совладелец БК «Тенниси» Руслан Сулейманов предложил изменить систему налогообложения для бетторов.

«У игроков в букмекерских компаниях, а это физлица, по закону удерживают НДФЛ, и у этих физлиц нет налогового периода. То есть ты выиграл, и у тебя удержали налог, а потом ты сколько угодно можешь проиграть, но этот налог тебе никак не компенсируют.

Я считаю, что абсолютно справедливым правилом по удержанию НДФЛ было бы введение налогового периода в год, как в казино.

Игрок год играет, и если за год выиграл что-то, то тогда пусть платит налог. А если он за год проиграл, он в минусе, то какой может быть налог с того, кто в минусе.

За него заплатит налог тот, кто в плюсе, то есть букмекер. Он платит налоги за год, целевые отчисления, все полагающиеся платежи.

Как можно облагать налогом физлицо, которое потерпело убыток, а с него еще забирают НДФЛ? Если бы эту несправедливую норму удалили, тогда пожеланий к законодателям и регулятору не осталось бы», – сказал Сулейманов.

С выигрыша на спортивных ставках положено платить НДФЛ по ставке 13%.

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