Фонбет запускает новый сайт и раздаст клиентам 1 млрд рублей фрибетами

Букмекерская компания «Фонбет» представила новый сайт с удобным коротким доменным именем fon.bet. Ресурс стал работать еще быстрее, а мобильное приложение продолжит работу в штатном режиме, устанавливать заново ничего не требуется.

В течение недели происходил перенос всей информации на новый ресурс, а также обновление лицензии — в результате технических действий могли наблюдаться сложности с пополнением счета.

«Фонбет» уже начислил более 600 миллионов рублей фрибетов своим постоянным клиентам. Кроме того, до конца мая компания повысила кешбэк в VIP-программе лояльности до 20%. А новым клиентам букмекер дарит фрибет на первый депозит в размере 3000 рублей по промокоду KING.

Обновление сайта и доменного имени носит исключительно технический характер: букмекерская компания «Фонбет» сохраняет все текущие спонсорства и партнерства. Более того, совместно с Континентальной Хоккейной компания разыграет еще 100 миллионов рублей фрибетами на финал чемпионата.

Приоритетом компании остаются клиенты. Уже 28 лет «Фонбет»делает букмекерский продукт.