Джонатан Куминга: «Попросил агента не говорить мне, если мое имя фигурирует в переговорах об обмене»

Джонатан Куминга заявил, что не обращает внимание на слухи об обмене.

«Не особо обращаю внимание на слухи об обмене, потому что, в конце концов, что бы ни случилось, это наверняка божий замысел.

Сконцентрирован на игре и стараюсь не слушать посторонний шум. Сказал агенту, что если что-то появится, не нужно мне говорить. Если мое имя фигурирует в переговорах об обмене, не говорите мне ничего. Пока меня не обменяли, я остаюсь в команде», – сказал форвард « ».