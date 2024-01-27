Джонатан Куминга: «Попросил агента не говорить мне, если мое имя фигурирует в переговорах об обмене»

Теги Голден Стэйт НБА Джонатан Куминга Баскетбол

Джонатан Куминга заявил, что не обращает внимание на слухи об обмене.

«Не особо обращаю внимание на слухи об обмене, потому что, в конце концов, что бы ни случилось, это наверняка божий замысел.

Сконцентрирован на игре и стараюсь не слушать посторонний шум. Сказал агенту, что если что-то появится, не нужно мне говорить. Если мое имя фигурирует в переговорах об обмене, не говорите мне ничего. Пока меня не обменяли, я остаюсь в команде», – сказал форвард «Голден Стэйт».

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