Винс Картер: «С молодыми парнями сейчас сложнее разговаривать из-за денег, которые они зарабатывают»
Винс Картер считает, что опытным игрокам все сложнее находить контакт с молодыми.
«С молодыми парнями сейчас сложнее разговаривать из-за денег, которые они зарабатывают. Такова реальность.
Сейчас тяжело быть ветераном в раздевалке. Можно подумать, что когда ветераны говорят, их слушают, но в то же время, как в случае с Джонатаном Кумингой, молодой игрок может сказать: «Я тоже могу выходить на площадку и набирать очки, как и ты».