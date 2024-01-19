Винс Картер: «С молодыми парнями сейчас сложнее разговаривать из-за денег, которые они зарабатывают»

Винс Картер считает, что опытным игрокам все сложнее находить контакт с молодыми.

«С молодыми парнями сейчас сложнее разговаривать из-за денег, которые они зарабатывают. Такова реальность.

Сейчас тяжело быть ветераном в раздевалке. Можно подумать, что когда ветераны говорят, их слушают, но в то же время, как в случае с , молодой игрок может сказать: «Я тоже могу выходить на площадку и набирать очки, как и ты».