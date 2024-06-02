Кристапс Порзингис, скорее всего, сыграет в 1-м матче финальной серии против «Далласа»

Кристапс Порзингис, как ожидается, вернется в 1-м матче против «Далласа».

Все признаки указывают на то, что» Порзингис дебютирует после травмы в первом матче финальной серии плей-офф против «Мэверикс», сообщает журналист ESPN Cебастьян Кристенсен.

Латвийский центровой получил травму икроножной мышцы в четвертом матче серии первого раунда против «Майами» 30 апреля и с тех пор не участвовал в играх плей-офф.

, перешедший в «Селтикс» летом 2023 года, в регулярном сезоне-2023/24 набирал в среднем 20,1 очка (51,6% с игры), 7,2 подбора, 2,0 передачи и 1,9 блок-шота за матч.