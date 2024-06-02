Эксперт Эммануэль Ачо: «Если Кайри Ирвинг выиграет еще один титул, он станет величайшим Робином в истории»

Теги Даллас НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Эммануэль Ачо считает Кайри Ирвинга величайшим «помощником супергероя».

«Если Кайри Ирвинг выиграет еще один чемпионский титул, я думаю, он станет величайшим Робином в истории НБА», – заявил спортивный аналитик и бывший игрок НФЛ.

«Даллас» Кайри Ирвинга и Луки Дончича встретится с «Бостоном» в финальной серии плей-офф НБА 2024 года. Первый матч пройдет 7 июня.

В 2016 году Ирвинг стал чемпионом НБА в составе «Кливленда», лидером которого был Леброн Джеймс.

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5 комментариев
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Пиппен.
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А ничо нормально общайся
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Ответ kankul777
Пиппен.
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Два трипита > двух перстней.
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Лучшим все же не станет. Но одним из лучших будет
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Не, ну Ачо?
Хотя с таким импактом какой приносит Кайри - это примерно Коби во времена Шака.
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