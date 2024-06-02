Эксперт Эммануэль Ачо: «Если Кайри Ирвинг выиграет еще один титул, он станет величайшим Робином в истории»

Эммануэль Ачо считает Кайри Ирвинга величайшим «помощником супергероя».

«Если Кайри Ирвинг выиграет еще один чемпионский титул, я думаю, он станет величайшим Робином в истории НБА», – заявил спортивный аналитик и бывший игрок НФЛ.

« » Кайри Ирвинга и встретится с «Бостоном» в финальной серии плей-офф 2024 года. Первый матч пройдет 7 июня.

В 2016 году Ирвинг стал чемпионом НБА в составе «Кливленда», лидером которого был Леброн Джеймс.