Рашид Уоллес: «Погода имеет важное значение для карьеры»

Теги Рашид Уоллес Лейкерс Кобе Брайант Сан-Антонио Тим Данкан НБА Баскетбол

Рашид Уоллес объяснил, почему Кобе Брайанту повезло играть в Лос-Анджелесе.

«Многие не понимают, насколько важное значение для карьеры имеет погода. Кобе чертовски повезло, что он всю свою карьеру играл в Лос-Анджелесе. Тиму Данкану повезло, ведь он всю карьеру провел в Сан-Антонио.

Речь идет о городах с жаркой погодой, где, черт возьми, вы чувствуете себя хорошо. Совсем другой настрой перед игрой, тело не болит, тендинит не беспокоит. Большая разница между игрой в холодном городе и игрой в жарком городе», – сказал чемпион НБА в составе «Детройта».

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5 комментариев
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Но главней всего, всё таки, погода в доме.
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Еще фаза Луны, добавил Рашид.
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от хорошей погоды тестостерон из кожи вон лезет-хочется играть и играть-)) Крис Пол выступал за команды исключительно южных штатов
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игроки Университета-Югра, как вы там? согласны?
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Шид шарит за монтескье, респект
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