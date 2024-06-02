Рашид Уоллес: «Погода имеет важное значение для карьеры»

Рашид Уоллес объяснил, почему Кобе Брайанту повезло играть в Лос-Анджелесе.

«Многие не понимают, насколько важное значение для карьеры имеет погода. Кобе чертовски повезло, что он всю свою карьеру играл в Лос-Анджелесе. повезло, ведь он всю карьеру провел в .

Речь идет о городах с жаркой погодой, где, черт возьми, вы чувствуете себя хорошо. Совсем другой настрой перед игрой, тело не болит, тендинит не беспокоит. Большая разница между игрой в холодном городе и игрой в жарком городе», – сказал чемпион в составе «Детройта».