«Пеликанс» возобновят переговоры c «Хоукс» и «Кавальерс» по Трэю Янгу, Деджонте Мюррэю и Дариусу Гарлэнду

«Пеликанс», «Хоукс» и «Кавальерс» в межсезонье возобновят переговоры.

Ожидается, что в межсезонье «Новый Орлеан» возобновит переговоры с «Атлантой» и «Кливлендом» по возможному обмену разыгрывающих защитников , Деджонте Мюррэя и , сообщает NOLA.com.

Предполагается, что на данный момент « » «проявляет больший интерес» к приобретению Деджонте Мюррэя. Форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, скорее всего, будет включен в сделку.