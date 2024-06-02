«Пеликанс» возобновят переговоры c «Хоукс» и «Кавальерс» по Трэю Янгу, Деджонте Мюррэю и Дариусу Гарлэнду

Теги возможные переходы Атланта Кливленд Новый Орлеан НБА Деджонте Мюррэй Трэй Янг Дариус Гарлэнд Баскетбол

«Пеликанс», «Хоукс» и «Кавальерс» в межсезонье возобновят переговоры.

Ожидается, что в межсезонье «Новый Орлеан» возобновит переговоры с «Атлантой» и «Кливлендом» по возможному обмену разыгрывающих защитников Трэя Янга, Деджонте Мюррэя и Дариуса Гарлэнда, сообщает NOLA.com.

Предполагается, что на данный момент «Новый Орлеан» «проявляет больший интерес» к приобретению Деджонте Мюррэя. Форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, скорее всего, будет включен в сделку.

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2 комментария
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Мюррей - понятно... Но Янг и Гарланд, при наличии Макколума, не очень. Тем более, что с уходом Валанчюнаса возникает проблема центрового...
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Лейкерс возобновят переговоры по Хатимуре, Расселе и прочему неликвиду
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