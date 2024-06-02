«Пеликанс» возобновят переговоры c «Хоукс» и «Кавальерс» по Трэю Янгу, Деджонте Мюррэю и Дариусу Гарлэнду
«Пеликанс», «Хоукс» и «Кавальерс» в межсезонье возобновят переговоры.
Ожидается, что в межсезонье «Новый Орлеан» возобновит переговоры с «Атлантой» и «Кливлендом» по возможному обмену разыгрывающих защитников Трэя Янга, Деджонте Мюррэя и Дариуса Гарлэнда, сообщает NOLA.com.
Предполагается, что на данный момент «Новый Орлеан» «проявляет больший интерес» к приобретению Деджонте Мюррэя. Форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, скорее всего, будет включен в сделку.