«Уорриорз» довольны прогрессом Джонатана Куминги в этом сезоне и не намерены его обменивать

«Голден Стэйт» хочет сохранить Джонатана Кумингу.

Об этом сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

«По моей информации, «Уорриорз» довольны прогрессом в этом сезоне и не хотят его обменивать. Теоретически, для того чтобы « » задумались о его обмене, потребовался бы пакет активов, включающий игрока уровня Матча звезд или переплату драфт-пиками.

Некоторые задавались вопросом, не станет ли Куминга кандидатом на обмен с «Рэпторс» в рамках переговоров по Паскалю Сиакаму. «Уорриорз» и «Рэпторс» действительно вели переговоры по поводу Сиакама, но ничего не срослось, а «Торонто» не так высоко ценили Кумингу, как некоторые предполагали», – пишет журналист.

В последних пяти матчах Куминга набирает в среднем 25,6 очка и 6,3 подбора при 65,4% с игры и 56,3% из-за дуги.