«Уорриорз» довольны прогрессом Джонатана Куминги в этом сезоне и не намерены его обменивать

Теги Голден Стэйт НБА Джонатан Куминга Баскетбол

«Голден Стэйт» хочет сохранить Джонатана Кумингу.

Об этом сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

«По моей информации, «Уорриорз» довольны прогрессом Джонатана Куминги в этом сезоне и не хотят его обменивать. Теоретически, для того чтобы «Голден Стэйт» задумались о его обмене, потребовался бы пакет активов, включающий игрока уровня Матча звезд или переплату драфт-пиками.

Некоторые задавались вопросом, не станет ли Куминга кандидатом на обмен с «Рэпторс» в рамках переговоров по Паскалю Сиакаму. «Уорриорз» и «Рэпторс» действительно вели переговоры по поводу Сиакама, но ничего не срослось, а «Торонто» не так высоко ценили Кумингу, как некоторые предполагали», – пишет журналист.

В последних пяти матчах Куминга набирает в среднем 25,6 очка и 6,3 подбора при 65,4% с игры и 56,3% из-за дуги.

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4 комментария
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Всего лишь постричься надо было
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Сделать бы вориорз что-то, чтобы им не клипали столько трёх и было бы играбильно.
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Помните дреймонд говорил что обмен сипи нужен еще для того чтобы раскрыть кумингу, походу старый надавал подзатыльников и вот, игра пошла)))
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Сменил имидж Джонатан и его не узнать на паркете, летает как на ракете.
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