Илона Корстин: «УНИКС воспользовался последним шансом и выдал свою лучшую игру в финальной серии»

Теги ЦСКА УНИКС Илона Корстин Велимир Перасович Единая лига ВТБ Вячеслав Зайцев Ненад Димитриевич Баскетбол

Илона Корстин прокомментировала победу УНИКСа над ЦСКА в 4-м матче.

«УНИКС воспользовался своим последним шансом и выдал свою лучшую игру в финальной серии. Тренер казанцев Велимир Перасович задействовал широкую ротацию. Приятно, что российские игроки внесли большой вклад в эту победу. Вячеслав Зайцев сегодня просто сыграл роль джокера: настолько полезным он был и в нападении, и в защите. Думаю, он доказал руководству и тренеру, что достоин выходить в финальной серии и помогать команде. Отмечу и вклад лидера УНИКСа Ненада Димитриевича, который сегодня напомнил всем, что он MVP регулярного сезона.

Тренер ошибался, что мало выпускал Зайцева в плей‑офф?

Трудно сказать. Это его личная тактика, личное решение. Но я считаю, что сегодня Вячеслав Зайцев точно доказал тренеру, что он заслуживает того, чтобы его выпускали», — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.

Казанский УНИКС в четвертом матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ в гостях нанес первое поражение московскому ЦСКА – 96:80 (1-3).

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