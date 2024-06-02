Андрей Ватутин: «УНИКС показал отличный пример того, как надо играть, когда ты прижат к стене»

Андрей Ватутин заявил, что УНИКС заслуженно победил ЦСКА в 4-м матче.

«Побеждать на заказ столь сильного соперника очень сложно. Увы, нам сегодня не удалось порадовать болельщиков, которые создали потрясающую атмосферу, за что им спасибо. Кубок вручают за четыре победы в серии, а не за три.

УНИКС победил совершенно заслуженно, они были лучше абсолютно во всем, наших игроков было не узнать. Несмотря на счет в серии, казанцы верили в себя, показали отличный пример того, как надо играть матчи, когда ты прижат к стене.

Будем делать выводы и работать над ошибками. В Казани будет еще сложнее, мы должны быть к этому готовы», — сказал президент ЦСКА.

Казанский УНИКС в четвертом матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ в гостях нанес первое поражение московскому – 96:80 (1-3).