Дрэймонд Грин – Рашиду Уоллесу: «Черт возьми, мы надрали бы вам задницу»
Дрэймонд Грин ответил Рашиду Уоллесу.
Бывший игрок НБА Рашид Уоллес ранее заявил, что «Пистонс» 2004 года справились бы с «Уорриорз» образца 2017-го.
«Черт возьми, мы надрали бы вам задницу. Вы набирали по 72 очка за матч. Этого не хватило бы вам, чтобы выиграть даже половину. Мы втягивали бы вас в пик-н-ролл. Посмотрим, как вы передвигаете ноги. Хотя тот чемпионский титул был великолепен. Мы все высоко оценили его», – написал форвард «Голден Стэйт» в соцсети.