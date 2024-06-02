Дрэймонд Грин – Рашиду Уоллесу: «Черт возьми, мы надрали бы вам задницу»

Теги Детройт Рашид Уоллес Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин ответил Рашиду Уоллесу.

Бывший игрок НБА Рашид Уоллес ранее заявил, что «Пистонс» 2004 года справились бы с «Уорриорз» образца 2017-го.

«Черт возьми, мы надрали бы вам задницу. Вы набирали по 72 очка за матч. Этого не хватило бы вам, чтобы выиграть даже половину. Мы втягивали бы вас в пик-н-ролл. Посмотрим, как вы передвигаете ноги. Хотя тот чемпионский титул был великолепен. Мы все высоко оценили его», – написал форвард «Голден Стэйт» в соцсети.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий