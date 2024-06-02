«Филадельфия» намерена сохранить Николя Батюма, Келли Убре и Кайла Лаури
Николя Батюм, Келли Убре и Кайл Лаури, скорее всего, останутся в «Сиксерс»..
Ожидается, что «Филадельфия» подпишет новые контракты со свободными агентами Николя Батюмом, Келли Убре и Кайлом Лаури, сообщает The Philadelphia Inquirer.
Согласно источникам, Батюм, Убре и Лаури не только хорошо сочетаются со звездами команды Джоэлом Эмбиидом и Тайризом Макси, но и не могут рассчитывать на большие деньги на рынке свободных агентов.
У «Сиксерс» будет около 65 миллионов долларов для подписания свободных агентов этим летом. Также в распоряжении клуба есть 16-й и 41-й пики на драфте-2024.
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