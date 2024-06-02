Зоран Лукич: «Русские игроки – Зайцев, Кулагин и Воронцевич – принесли победу УНИКСу»

Зоран Лукич высказался о 4-м матче серии ЦСКА – УНИКС (80:96, 3-1).

«Казань победила очень уверенно. Был полный контроль матча.

То что бросилось в глаза: русские игроки , которые были заметны в предыдущих матчах – сегодня их не было видно. И у Казани русские игроки – , и – попадали важные броски и принесли победу. Это было ключевым моментом», – сказал главный тренер сборной России, посетивший 4-й матч финальной серии плей-офф Лиги ВТБ.