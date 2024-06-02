Велимир Перасович: «Для УНИКСа было очень важно одержать победу сегодня»

Теги ЦСКА УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Велимир Перасович прокомментировал победу над ЦСКА в 4-м матче финала.

«Для нашего клуба было очень важно одержать победу сегодня, потому что закончить серию со счетом 0-4 – это тяжело.

Команда показала характер. Нам остается только должным образом подготовиться и постараться победить в следующем матче», – сказал главный тренер УНИКСа.

Казанский УНИКС в четвертом матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ в гостях нанес первое поражение московскому ЦСКА – 96:80 (1-3).

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