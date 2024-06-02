Андреас Пистиолис: «Сегодня ЦСКА не был готов психологически»

Теги ЦСКА УНИКС Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Баскетбол

Андреас Пистиолис объяснил поражение от УНИКСа в 4-м матче финала.

«Поздравляю УНИКС с победой. Очевидно, они сегодня больше хотели выиграть. Мы не проявили должного уважения к сопернику. Пожалуй, это была самая «мягкая» игра команды с тех пор, как я ее возглавил. Мы не были готовы психологически.

Перед началом серии я предупреждал, что казанцы будут наказывать за каждую ошибку. И таких ошибок мы сегодня сделали слишком много», – сказал главный тренер ЦСКА.

Казанский УНИКС в четвертом матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ в гостях нанес первое поражение московскому ЦСКА – 96:80 (1-3).

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1 комментарий
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Да вообще были не готовы! Ну ничего запас есть главное его не разбазарить!
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