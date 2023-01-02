Стартовал «Дакар», Хэмилтон хочет уйти чемпионом, Алонсо присоединился к «Астон Мартин» и другие гоночные события недели

Sports.ru представляет дайджест важнейших событий ралли-рейда «Дакар», «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Стартовал «Дакар-2023». Сайнс-старший опередил Леба на первом этапе, Брейбер и Мацик выиграли в своих классах, действующего чемпиона Сандерленда отправили в больницу после аварии.

2. Хэмилтон рассказал, что мечтает завершить карьеру в ранге чемпиона мира. Сайт «Ф-1» считает, что восьмой титул возможен уже в 2023 году.

3. Алонсо официально присоединился к «Астон Мартин», команда поприветствовала его небольшим видео.

4. Гонщики и руководители команд составили свои рейтинги по итогам сезона. Ферстаппен и Леклер лидируют в обоих списках, однако в топ-10 от пилотов попал Албон, боссы же предпочли Боттаса – и поставили Алонсо на восьмое место.

Кроме этого, Ферстаппен стал пятым в голосовании за звание спортсмена года по версии Международной ассоциации спортивной прессы, Перес – 22-й, остальные гонщики не вошли в число номинантов.

5. Эксперты в восторге от Расселла: Росберг отдал Джорджу второе место в своем рейтинге, а Ральф Шумахер оценил пилота «Мерседеса» выше самого Нико образца 2016 года.

6. Риккардо заработает 23 миллиона евро в 2023-м, утверждает Business Book GP. Напомним, что Даниэль потерял место основного пилота «Формулы-1» и стал третьим гонщиком «Ред Булл».

7. Руководитель «Макларена» сообщил, что в «Феррари» весьма довольны машиной на сезон-2023.

Главные цитаты

Ральф Шумахер: «Дисциплинированный Райкконен достиг бы большего. Мегаталант позволил выиграть титул, несмотря на развязный образ жизни»

Том Коронель: «Леклер – идеальный зять, лабрадор. Он слишком мягкий и часто ошибается»

Экс-пилот «Феррари» Арну: «Я бы выгнал Бинотто несколько лет назад»

Чжоу Гуаньюй: «Очко в дебютной гонке «Ф-1» поменяло мнение людей, которые судили меня по национальности»

Зак Браун: «Давайте не превращать «Ф-1» в политический спорт»

Экс-гонщик «Ф-1» Штук: «Экклстоун бы выкинул Ферстаппена, если бы тот ослушался командного приказа»

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