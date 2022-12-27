Ральф Шумахер: «Оцениваю выступления Расселла выше, чем Росберга в 2016-м»

сравнил успехи Джорджа Расселла и Нико Росберга в составе «Мерседеса».

Росберг обогнал в 2016 году и выиграл титул, Расселл опередил семикратного чемпиона в 2022-м, одержал первую победу в карьере и занял четвертое место в общем зачете.

По мнению эксперта немецкого Sky и бывшего пилота «Формулы-1», 37-летний Хэмилтон близок к завершению карьеры, что может дать шанс племяннику Ральфа – резервному гонщику «Мерседеса» .

– Предположим, Джордж Расселл снова окажется быстрее Льюиса Хэмилтона. Захочет ли он (Хэмилтон) продолжать? Это было бы интересно.

Но Льюис пользуется таким уважением в « », что может сам принимать решение. Как бы то ни было, деньги не будут иметь значения, у него их более чем достаточно. Решающим фактором станет то, кому лучше подойдет машина.

– Как вы оцениваете Джорджа Расселла?

– Он великолепен. Необходимо помнить, что он молодой пилот, который пришел в команду к Льюису – топ-гонщику во всех отношениях. Тем не менее, он (Расселл) его победил. С учетом обстоятельств я оцениваю выступления Джорджа выше, чем в 2016-м.

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