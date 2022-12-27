Ральф Шумахер: «Оцениваю выступления Расселла выше, чем Росберга в 2016-м»

Теги Льюис Хэмилтон Ральф Шумахер Нико Росберг Формула-1 Мерседес Мик Шумахер Джордж Расселл Авто

Ральф Шумахер сравнил успехи Джорджа Расселла и Нико Росберга в составе «Мерседеса».

Росберг обогнал Льюиса Хэмилтона в 2016 году и выиграл титул, Расселл опередил семикратного чемпиона в 2022-м, одержал первую победу в карьере и занял четвертое место в общем зачете.

По мнению эксперта немецкого Sky и бывшего пилота «Формулы-1», 37-летний Хэмилтон близок к завершению карьеры, что может дать шанс племяннику Ральфа – резервному гонщику «Мерседеса» Мику Шумахеру.

– Предположим, Джордж Расселл снова окажется быстрее Льюиса Хэмилтона. Захочет ли он (Хэмилтон) продолжать? Это было бы интересно.

Но Льюис пользуется таким уважением в «Мерседесе», что может сам принимать решение. Как бы то ни было, деньги не будут иметь значения, у него их более чем достаточно. Решающим фактором станет то, кому лучше подойдет машина.

– Как вы оцениваете Джорджа Расселла?

– Он великолепен. Необходимо помнить, что он молодой пилот, который пришел в команду к Льюису – топ-гонщику во всех отношениях. Тем не менее, он (Расселл) его победил. С учетом обстоятельств я оцениваю выступления Джорджа выше, чем Нико Росберга в 2016-м.

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5 комментариев

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Serghei Ovcinicov
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Рассел конечно молодец, заслужил похвалы, но не нужно забывать как ему везло в первой половине сезона.
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TravenS
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Шанс Шумахеру 🤣🤣🤣 одно дело быть резервным, другое — боевым. В мерсе не дураки сидят, чувак в хаасом не смог совладать, а уж с более быстрой машиной ошибок ещё больше будет
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shapor
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Росберг - чемпион. Какие вообще могут быть сравнения?
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Effa_17
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Ответ sal398
Почему Джорджа, а сразу не племяшу?)
Это он на следующий сезон оставил))
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sal398
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Почему Джорджа, а сразу не племяшу?)
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