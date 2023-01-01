«Астон Мартин» поприветствовал Алонсо в составе команды

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Альпин Авто

«Астон Мартин» выпустил первый ролик с новичком Фернандо Алонсо.

Двукратный чемпион «Формулы-1», покинувший «Альпин», официально стал пилотом команды из Сильверстоуна.

«Добро пожаловать, Фернандо», – написал «Астон Мартин» в соцсетях.

«Я – Фернандо Алонсо», – сообщил Фернандо Алонсо в видео, обыгрывая слоган команды «I / AM».

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2 комментария

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Vano32rus
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Ответ Великий Алонсо
Великий пришёл. Думаю перед Фернандо все сотрудники команды встали на колени.
Да, и начали по очереди ему отсасывать
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Великий Алонсо
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Великий пришёл. Думаю перед Фернандо все сотрудники команды встали на колени.
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