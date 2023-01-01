«Астон Мартин» поприветствовал Алонсо в составе команды
«Астон Мартин» выпустил первый ролик с новичком Фернандо Алонсо.
Двукратный чемпион «Формулы-1», покинувший «Альпин», официально стал пилотом команды из Сильверстоуна.
«Добро пожаловать, Фернандо», – написал «Астон Мартин» в соцсетях.
«Я – Фернандо Алонсо», – сообщил Фернандо Алонсо в видео, обыгрывая слоган команды «I / AM».
Итоги 2022-го в «Ф-1»: обгон, трансфер, Гран-при и персона года, главные разочарования, события и скандал
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