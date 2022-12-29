Том Коронель: «Леклер – идеальный зять, лабрадор. Он слишком мягкий и часто ошибается»

Нидерландский гонщик подверг жесткой критике .

Лидер «Феррари», уступивший из « » в борьбе за титул «Формулы-1» 2022 года, не оправдал надежды, считает эксперт.

«Леклер меня разочаровал. В начале сезона он выступал очень хорошо, и все начали говорить: «Он претендует на чемпионство». Но лично мне всегда больше нравился его напарник , которому сильно не везло.

Зрители ведут себя так, словно Сайнс – второй пилот «Феррари», но посмотрите на результаты: в 2021 году Сайнс был впереди. Да, поначалу он (Леклер) сражался за титул, однако в итоге следует признать, что не получилось», – заявил Коронель.

По мнению Тома, если пилот допускает ошибки как в Имоле и Франции, то не может считаться достойным чемпионства. Коронель отметил и другие недостатки Леклера: плохую работу в гонках и мягкость по отношению к команде.

«Леклер способен на яркий пилотаж, это правда. Но, с моей точки зрения, это делает его пилотом для квалификаций, а не хорошим [воскресным] гонщиком. У Макса Ферстаппена все по-другому. Конечно, Макс тоже может хорошо квалифицироваться, но Леклер действительно в этом преуспел. По воскресеньям он слишком часто ошибается и не справляется с работой с шинами. [Ошибки] в Имоле и на «Поль Рикаре» стали в том числе следствием того, что за ним гнался Макс.

В Барселоне и Баку он выбыл из-за проблем с мотором. Затем последовала одна из реакций в духе «команда бла-бла-бла, я ничего не могу поделать» – видно, что настрой неверный. Где эмоции? Надо было снять шлем и кому-нибудь вдарить головой!

Леклер слишком мягкий для такого. Он идеальный зять, лабрадор», – заключил эксперт.

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