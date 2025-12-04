6

Ландо Норрис об упущенных шансах: «Канада – самый очевидный момент»

Норрис выбрал самые неудачные моменты сезона для себя.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, в каких гонках мог набрать больше очков в 2025 году, выделив аварию с напарником Оскаром Пиастри на Гран-при Канады.

«Всегда можно улучшить какие-то мелочи. Конечно, в моем случае есть более явные вещи.

Пожалуй, Канада – самый очевидный из моментов, когда нельзя не признать, что ты облажался. Это стоило мне большого количества очков. А также Китай – шпилька в квалификации.

И были небольшие эпизоды, которые, безусловно, случаются у всех.

Временами тебе не везет. Будь то сход в Зандворте или дисквалификация – хотя ее нельзя назвать невезением, просто мы, команда, проявили себя недостаточно хорошо. Однако из-за дисквалификации в Вегасе я также потерял хорошие очки.

Было несколько случаев, когда я признавал, что выступал не очень хорошо, и несколько случаев, когда нам как команде приходилось признавать, что мы не справились – в том числе в прошлый уик-энд. Вот, наверное, и все», – отметил лидер сезона перед Гран-при Абу-Даби.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
