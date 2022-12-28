Ральф Шумахер: «Дисциплинированный Райкконен достиг бы большего. Мегаталант позволил выиграть титул, несмотря на развязный образ жизни»

отметил необычайный талант Кими Райкконена.

Райкконен завоевал титул в 2007 году и до сих пор является последним чемпионом « ». Шумахер считает, что Кими мог побеждать чаще, если бы относился к соревнованиям серьезнее.

«Хоть в мое время было меньше гонок [чем сейчас], к концу карьеры для меня это стало перебором. Надо помнить, что вокруг «Формулы-1» стоится вся жизнь – с самого утра и до момента, когда ложишься спать. Времени на семью немного.

К тому же есть интенсивные тренировки. Мой брат [ ] вывел физическую подготовку на новый уровень. Вечеринки даже не обсуждаются.

Вот почему Кими Райкконен, должно быть, обладал мегаталантом. Несмотря на порой развязный образ жизни, он выиграл титул. Но только один. Хотя ему этого хватило. Будь Кими дисциплинированнее, он достиг бы куда большего», – уверен бывший пилот «Ф-1».

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