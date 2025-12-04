Юки Цунода: «Жаль, что лишился чертовски хорошей машины «Рейсинг Буллз», словно оставил ребенка. Болид унаследовал и мою ДНК»

Цунода сравнил болид «Рейсинг Буллз» со своим ребенком.

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода рассказал о своем самочувствии после новости о предстоящем уходе из команды и из «Формулы-1».

«Конечно, я разочарован и зол. Я узнал сразу после гонки [в Катаре ] от Гельмута [Марко] – да, это было в личной беседе. Мне сказали, что я не буду гоняться в следующем году, вот и все.

Как ни странно, я в порядке. То есть не я порядке, но я выживаю, со мной все нормально. На следующий же день я заказал обычный завтрак, ту же еду.

Пожалуй, я не до конца осознал, что это последняя гонка на этот и по крайней мере следующий год. Может, я сильнее прочувствую это после Абу-Даби .

Наверное, я говорил, что сожалений у меня нет. Единственное, мне жаль, что я лишился той чертовски хорошей машины [«Рейсинг Буллз»], словно оставил ребенка. Ведь тот болид я годами разрабатывал вместе с командой с самого начала текущего регламента. Уверен, он унаследовал и мою ДНК», – подчеркнул японец.

