Дакар-2023. Сандерс выиграл 1-й этап в классе мотоциклов
В Саудовской Аравии проходит первый этап ралли-рейда «Дакар-2023».
Даниэль Сандерс выиграл заезд в классе мотоциклов, соревнования в других категориях продолжаются.
Ралли Дакар
1 января 2023 года
Этап 1
Мотоциклы
1. Даниэль Сандерс (Австралия, «Гасгас») – 3:31.00
2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +0,07
3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +0,10
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