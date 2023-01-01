Дакар-2023. Сандерс выиграл 1-й этап в классе мотоциклов

В Саудовской Аравии проходит первый этап ралли-рейда «Дакар-2023».

Даниэль Сандерс выиграл заезд в классе мотоциклов, соревнования в других категориях продолжаются.

Ралли Дакар

1 января 2023 года

Этап 1

Мотоциклы

1. Даниэль Сандерс (Австралия, «Гасгас») – 3:31.00

2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +0,07

3. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +0,10

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