Экс-гонщик «Ф-1» Штук: «Экклстоун бы выкинул Ферстаппена, если бы тот ослушался командного приказа»

Бывший пилот «Формулы-1» Ханс-Йоаким Штук поделился мнением о поведении .

В Бразилии гонщик «Ред Булл» отказался возвращать позицию напарнику , несмотря на приказ команды. Штук сообщил, что обсудил скандал с : экс-руководитель «Формулы-1» предпринял бы жесткие меры на месте руководителей «Ред Булл».

– Это очевидная ошибка. На мой взгляд, сказался недостаток дисциплины. Он должен был просто пропустить Переса. После инцидента я разговаривал с Берни Экклстоуном по телефону. Он высказался очень четко: если бы один из его пилотов ослушался приказа, Берни бы его выкинул.

– А вы?

– На месте руководителя я бы тоже наказал пилота. Первое правило «Формулы-1» – безусловное исполнение командных приказов. Гонщики подписывают контракт.

– К тому же Перес в последние годы сильно помогал Ферстаппену.

– Точно. Ради Ферстаппена он пошел бы на многое. Так что понять ситуацию еще сложнее.

– Могут ли проявиться проблемы в отношениях [между напарниками] в предстоящем сезоне?

– Посмотрим (смеется). Надеюсь, нет, потому что состав Ферстаппен-Перес – идеальный для «Ред Булл». Макс понимает, что напарник сделает для него все. Как правило, это должно работать и в обратную сторону. Не во всех командах существует такое единство, однако, безусловно, эта структура пострадала.

Странный бунт Ферстаппена: отказал «Ред Булл» и напарнику в помощи. Похоже на месть за обиду 6-месячной давности