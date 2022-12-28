Риккардо заработает €23 млн в 2023-м (Business Book GP)

станет гораздо богаче в 2023 году, несмотря на потерю кокпита в «Формуле-1».

В следующем сезоне экс-пилот «Макларена» будет выполнять роль третьего гонщика « ».

Как сообщает Sportune.fr со ссылкой на Business Book GP, «Ред Булл» выплатит Даниэлю два миллиона евро. Кроме этого, Риккардо получит 21 миллион евро от « » за досрочное расторжение контракта. Таким образом, годовой заработок составит 23 миллиона евро без учета спонсорских контрактов и бизнес-активностей австралийца, а общая зарплата за всю карьеру в «Ф-1» дойдет до 115 миллионов евро.

Зарплата Хэмилтона в 2022 году составила $40 млн – Льюис опередил Ферстаппена и Алонсо (RN365)