Риккардо заработает €23 млн в 2023-м (Business Book GP)
Даниэль Риккардо станет гораздо богаче в 2023 году, несмотря на потерю кокпита в «Формуле-1».
В следующем сезоне экс-пилот «Макларена» будет выполнять роль третьего гонщика «Ред Булл».
Как сообщает Sportune.fr со ссылкой на Business Book GP, «Ред Булл» выплатит Даниэлю два миллиона евро. Кроме этого, Риккардо получит 21 миллион евро от «Макларена» за досрочное расторжение контракта. Таким образом, годовой заработок составит 23 миллиона евро без учета спонсорских контрактов и бизнес-активностей австралийца, а общая зарплата за всю карьеру в «Ф-1» дойдет до 115 миллионов евро.
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