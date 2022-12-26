Льюис Хэмилтон: «Хочу уйти чемпионом из «Формулы-1»

Теги Михаэль Шумахер Льюис Хэмилтон Нико Росберг Формула-1 Мерседес Авто

Льюис Хэмилтон заявил, что желает завершить карьеру в ранге чемпиона «Формулы-1» – так в 2016 году поступил его экс-напарник по «Мерседесу» Нико Росберг.

Льюис делит рекорд по количеству титулов с Михаэлем Шумахером. Британец поделился мыслями о потенциальном восьмом чемпионстве.

– Вы завершили сезон-2022 без побед. Демотивирует ли это или лишь больше настраивает на следующий год?

– Точно не демотивирует! Конечно, у меня случались сезоны без побед. Должно быть, в последний раз в 2001-м в картинге.

– Почему вы надеетесь, что в следующем году ситуация улучшится?

– Я знаю, как тяжело быть на вершине и оставаться на ней. Мы хотим туда вернуться! Большую надежду дает окончание сезона. Последние несколько гонок показали четкий позитивный тренд. Настойчивостью можно добиться чего угодно.

– Думаете ли вы уже о восьмом чемпионском титуле?

– Пока нет. Я в основном думаю о рождественском перерыве и времени, которое я проведу с детьми моей сестры.

– Недавно вы говорили, что хотите продлить контракт с «Мерседесом» на долгий срок. Переговоры уже идут?

– Мы еще не начали, времени не было. Последние два месяца мы провели в дороге.

– Многие чемпионы уходили из «Формулы-1» как обычные гонщики, а не заканчивали на пике – к примеру, так недавно сделал Себастьян Феттель. Хотите ли вы однажды уйти чемпионом?

– Полагаю, уйти чемпионом мира – мечта любого спортсмена. Я тоже этого хочу.

Льюис Хэмилтон о сезоне-2022: «Почувствовал уважение к командам, которые проходят через тяжелые времена»

Тото Вольфф: «Хэмилтону было очень тяжело в прошедшем сезоне, и то, как он через это прошел, – достойно восхищения»

12 комментариев

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Mittermeyer
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Ответ Великий Алонсо
Спускаешь ты, а Алонсо мультимиллионер, звезда, чемпион мира и лучший пилот в истории
Даже как то обидно, будучи лучшим пилотом в истории не найти место ни в одной топ команде и просто докатывать оставшиеся ему сезоны в борьбе в середине пелотона с такими мастодонтами как Лэнс Стролл, Эстебан Окон, Пьер Гасли и т.д, без надежды на подиум и уж тем более на победу.
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Al Mo
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Ответ Великий Алонсо
Спускаешь ты, а Алонсо мультимиллионер, звезда, чемпион мира и лучший пилот в истории
это кто уже успел выбрать лучшего пилота в истории? стата Ололонсо говорит об обратном... даже Окно не может раскатать убедительно.
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Al Mo
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Ответ Alex Legend
Заслужил побить рекорд Шумахера
это интересно чем? что пришел на все готовое в команду и потом катал на сплошных космолетах?
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Luca di Montezemolo
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Если бы не маси, тодт , платифи то есть не слабая вероятность что ушел бы в прошлом году, а Рассел с каким нибудь де вриссом, вандорном или Халком катался.
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Великий Алонсо
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Ответ Mittermeyer
У него хотя бы шанс есть, а у Фуфлонсо даже его нет. Уйдет на пенсию с персональным антирекордом по количеству лет без побед, как великий недомногократный спустивший свою карьеру из-за дурного характера в унитаз. Достойный финал для не менее достойного человека.
Спускаешь ты, а Алонсо мультимиллионер, звезда, чемпион мира и лучший пилот в истории
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eRo
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Надо было уйти просто на 2 сезона раньше)))
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Mittermeyer
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Ответ Великий Алонсо
Во влажных снах липового. Даже если теоретически у Мерседеса будет тотальный самовоз как в 2014-2020, то наш Льюис навалит в штаны против Расселла, проиграет без шансов.
У него хотя бы шанс есть, а у Фуфлонсо даже его нет. Уйдет на пенсию с персональным антирекордом по количеству лет без побед, как великий недомногократный спустивший свою карьеру из-за дурного характера в унитаз. Достойный финал для не менее достойного человека.
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Alex Legend
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Заслужил побить рекорд Шумахера
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Poland in the Space
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Хотеть-то можно многое, но выйдет ли?
Вряд ли Рассел просто булки раздвинет, да и конкуренты не дадут
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slavery
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в нынешних реалиях с таким плотным графиком, когда даже молодняк стонет, шансов у уже немолодого Хэма очень мало. тем более, что такой лютой самовозки уже не будет
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ALMANAC
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Значит никогда не уйдет. Расселл в курсе?)
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Великий Алонсо
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Во влажных снах липового. Даже если теоретически у Мерседеса будет тотальный самовоз как в 2014-2020, то наш Льюис навалит в штаны против Расселла, проиграет без шансов.
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