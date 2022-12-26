Льюис Хэмилтон: «Хочу уйти чемпионом из «Формулы-1»

Льюис Хэмилтон заявил, что желает завершить карьеру в ранге чемпиона «Формулы-1» – так в 2016 году поступил его экс-напарник по « » Нико Росберг.

Льюис делит рекорд по количеству титулов с . Британец поделился мыслями о потенциальном восьмом чемпионстве.

– Вы завершили сезон-2022 без побед. Демотивирует ли это или лишь больше настраивает на следующий год?

– Точно не демотивирует! Конечно, у меня случались сезоны без побед. Должно быть, в последний раз в 2001-м в картинге.

– Почему вы надеетесь, что в следующем году ситуация улучшится?

– Я знаю, как тяжело быть на вершине и оставаться на ней. Мы хотим туда вернуться! Большую надежду дает окончание сезона. Последние несколько гонок показали четкий позитивный тренд. Настойчивостью можно добиться чего угодно.

– Думаете ли вы уже о восьмом чемпионском титуле?

– Пока нет. Я в основном думаю о рождественском перерыве и времени, которое я проведу с детьми моей сестры.

– Недавно вы говорили, что хотите продлить контракт с «Мерседесом» на долгий срок. Переговоры уже идут?

– Мы еще не начали, времени не было. Последние два месяца мы провели в дороге.

– Многие чемпионы уходили из «Формулы-1» как обычные гонщики, а не заканчивали на пике – к примеру, так недавно сделал Себастьян Феттель. Хотите ли вы однажды уйти чемпионом?

– Полагаю, уйти чемпионом мира – мечта любого спортсмена. Я тоже этого хочу.

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