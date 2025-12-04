Берни Экклстоун: «Ферстаппен выиграет титул. Норрис слишком самоуверен, заносчив»

Экклстоун верит в победу Ферстаппена над «заносчивым» Норрисом.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун дал прогноз на борьбу за титул между пилотами «Макларена » Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри и гонщиком «Ред Булл » Максом Ферстаппеном .

«Я все еще считаю, что Макс это сделает. Макс заслуживает этого.

Раньше я называл Алена Проста лучшим пилотом всех времен. Он выступал сам по себе, ему не говорили по радио, что делать. Но теперь я считаю Макс лучшим из всех, кого я знал. Он выделяется.

С Ландо все нормально, он очень хороший пилот, но он слишком самоуверен, заносчив, верит в собственный пиар, однако нервничает в решающие моменты и не способен выдавать результат так, как Макс делает это под давлением. Я с самого начала сезона говорил, что Макс выиграет, и все еще так считаю.

«Макларен» очень помогал Ландо в борьбе с Оскаром, поддерживал его в ущерб другому парню. Например, поменял позициями пилотов в Монце после плохого пит-стопа Ландо. Может, это все еще хороший подход для команды – не знаю. Я бы так не делал. Плохой пит-стоп – это гонки. Надо принять это, а не подстраивать итог.

Но невозможно ставить против Макса. Он особенный. Это уникальный пилот и просто замечательный парень. Надеюсь, у него получится. Терять ему нечего, а это тоже преимущество», – заявил британец.

Величие финала «Ф-1»: битва супергонщика с доминаторами года

Все расклады финала «Ф-1»: кто фаворит Гран-при Абу-Даби и битвы за чемпионство?