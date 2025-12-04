Льюис Хэмилтон: «Не дал бы совет претендентам на титул. Я бы рассказывал им сказки»

Хэмилтон сообщил, что не горит желанием помогать Норрису.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон высказался о битве за титул между гонщиками «Макларена » Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри и представителем «Ред Булл » Максом Ферстаппеном.

«Защищаться гораздо, гораздо тяжелее. Тот, кто догоняет, может ориентироваться на тебя.

Это то же самое, что сравнить расклады, когда тебе нечего терять и когда ты можешь проиграть все. Совершенно разные ситуации», – произнес семикратный чемпион «Формулы-1».

Британец ответил на вопрос о совете для своего соотечественника Норриса:

«Я бы никому не дал совет. Они мои соперники. Так что, пожалуй, я бы рассказывал им сказки.

Болею ли я за Ландо? Повторюсь, они мои соперники, и я не болею ни за кого – только за себя и за эту команду».

