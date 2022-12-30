Росберг поставил Расселла на 2-е место в рейтинге лучших пилотов года, Алонсо – на 6-е

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг составил свой список сильнейших гонщиков 2022 года.

Первое место занял чемпион Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а второе Нико отдал новичку « » Джорджу Расселлу, который обыграл напарника .

«Он провел невероятно стабильный год в такой сложной машине. Даже когда у Льюиса был особенный день – это случалось часто – Джордж оказывался прямо позади, если не впереди.

Не хочу сказать, что Льюис не провел хороший год – ему гораздо больше не везло», – прокомментировал Росберг.

Вице-чемпион Шарль Леклер из «Феррари» расположился на третьей строчке, Хэмилтон – на четвертой, лидер «Макларена» Ландо Норрис – на пятой. Покинувший «Альпин» не попал в пятерку лучших, однако Росберг выделил для него дополнительное шестое место в своем топ-5.

«Мне бы очень хотелось включить Фернандо. Ему так не везло, машина часто ломалась. Его уровень в таком возрасте – нечто выдающееся. Он легко займет шестое место в моем списке. Я бы хотел включить Фернандо в топ-5, но это трудно – куда его поставить?» – заявил Нико.

Топ-5(+1) лучших гонщиков «Формулы-1» 2022 года по версии Нико Росберга

1. Макс Ферстаппен (« »)

2. Джордж Расселл («Мерседес»)

3. Шарль Леклер (« »)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5. Ландо Норрис («Макларен»)

6. Фернандо Алонсо («Альпин»)

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