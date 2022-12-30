Росберг поставил Расселла на 2-е место в рейтинге лучших пилотов года, Алонсо – на 6-е
Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг составил свой список сильнейших гонщиков 2022 года.
Первое место занял чемпион Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а второе Нико отдал новичку «Мерседеса» Джорджу Расселлу, который обыграл напарника Льюиса Хэмилтона.
«Он провел невероятно стабильный год в такой сложной машине. Даже когда у Льюиса был особенный день – это случалось часто – Джордж оказывался прямо позади, если не впереди.
Не хочу сказать, что Льюис не провел хороший год – ему гораздо больше не везло», – прокомментировал Росберг.
Вице-чемпион Шарль Леклер из «Феррари» расположился на третьей строчке, Хэмилтон – на четвертой, лидер «Макларена» Ландо Норрис – на пятой. Покинувший «Альпин» Фернандо Алонсо не попал в пятерку лучших, однако Росберг выделил для него дополнительное шестое место в своем топ-5.
«Мне бы очень хотелось включить Фернандо. Ему так не везло, машина часто ломалась. Его уровень в таком возрасте – нечто выдающееся. Он легко займет шестое место в моем списке. Я бы хотел включить Фернандо в топ-5, но это трудно – куда его поставить?» – заявил Нико.
Гонщики «Ф-1» признали Ферстаппена лучшим пилотом 2022-го, Хэмилтон на равных с Расселлом, Норрис обогнал Алонсо
Наш рейтинг гонщиков «Ф-1»: с Ферстаппеном сравним только Леклер, за ними – Хэмилтон и Алонсо
1 комментарий