8-й титул Хэмилтона, победа Норриса, подиумы Алонсо – «смелые прогнозы» журналиста сайта «Ф-1» Барретто на 2023-й
Корреспондент официального сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто поделился «смелыми прогнозами» на сезон-2023.
В частности, Барретто предсказал возвращение Льюиса Хэмилтона на вершину.
«Я ожидаю, что пилот «Мерседеса» выиграет рекордное восьмое чемпионство, упрочив притязания на звание величайшего гонщика всех времен», – написал Барретто.
Кроме этого, журналист прогнозирует третье место «Альпин» в Кубке конструкторов, как минимум два подиума новичка «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и первую победу Ландо Норриса из «Макларена».
«В прошлом году я предсказал, что Карлос Сайнс выиграет свой первый Гран-при, и полагаю, что в 2023-м за ним последует экс-напарник и друг Ландо Норрис после нескольких упущенных шансов – в первую очередь на Гран-при Италии и России в 2021-м», – высказался журналист.
Наконец, Барретто ожидает, что в 2023 году победы одержат шесть команд: «Ред Булл», «Мерседес», «Феррари», «Макларен», «Альпин» и какая-то еще («отличные шансы есть у «Альфа Ромео», а также у «Астон Мартин», особенно с Алонсо за рулем»).
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