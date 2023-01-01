8-й титул Хэмилтона, победа Норриса, подиумы Алонсо – «смелые прогнозы» журналиста сайта «Ф-1» Барретто на 2023-й

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Корреспондент официального сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто поделился «смелыми прогнозами» на сезон-2023.

В частности, Барретто предсказал возвращение Льюиса Хэмилтона на вершину.

«Я ожидаю, что пилот «Мерседеса» выиграет рекордное восьмое чемпионство, упрочив притязания на звание величайшего гонщика всех времен», – написал Барретто.

Кроме этого, журналист прогнозирует третье место «Альпин» в Кубке конструкторов, как минимум два подиума новичка «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и первую победу Ландо Норриса из «Макларена».

«В прошлом году я предсказал, что Карлос Сайнс выиграет свой первый Гран-при, и полагаю, что в 2023-м за ним последует экс-напарник и друг Ландо Норрис после нескольких упущенных шансов – в первую очередь на Гран-при Италии и России в 2021-м», – высказался журналист.

Наконец, Барретто ожидает, что в 2023 году победы одержат шесть команд: «Ред Булл», «Мерседес», «Феррари», «Макларен», «Альпин» и какая-то еще («отличные шансы есть у «Альфа Ромео», а также у «Астон Мартин», особенно с Алонсо за рулем»).

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3 комментария

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All Hayg
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Ответ Великий Алонсо
Не подиумы Алонсо, а титул. Давайте говорить как есть, 3-е чемпионство Фернандо лишь вопрос времени.
Смешно - если будет хоть один подиум это будет за счастье у Алонсо.
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Мадина Уйгурова
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Ну, в прошлом сезоне благодаря сестре Тото Вольфа, которая внедрилась в FIA и сливала инфу Мерседесу по новому днищу, Мерс спас сезон, нытье Тото и Хэма на галлопирование, повлекло за собой директиву убившую Феррари. Если придумают как устранить через кабинеты Ред Булл, и если другие команды не выкатят самовозк, то титул у Льюиса в кармане, тут и дураку понятно.
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Великий Алонсо
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Не подиумы Алонсо, а титул. Давайте говорить как есть, 3-е чемпионство Фернандо лишь вопрос времени.
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