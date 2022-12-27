Чжоу Гуаньюй: «Очко в дебютной гонке «Ф-1» поменяло мнение людей, которые судили меня по национальности»

Теги Гран-при Бахрейна Гран-при Канады Формула-1 Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео Авто

Чжоу Гуаньюй рассказал, как успешный дебют в «Формуле-1» изменил отношение критиков.

Китайский пилот в 2022 году стал новичком «Альфа Ромео». Чжоу удалось заработать очко на первом же Гран-при – в Бахрейне он занял десятое место.

«Это было крайне важно из-за всего, с чем я столкнулся во время зимнего перерыва. Когда объявили о моем переходе, многие люди, которые меня не знали, судили по национальности. Ты сражаешься за свою мечту, а комментарии были не самыми приятными.

Я был очень благодарен за то, что провел свою первую гонку и заработал очко – я оставил это позади. Я высказался на трассе, что многое для меня значило, так как эти люди стали менять мнение. Они начали понимать и лучше узнавать меня», – сообщил Чжоу.

Гонщик признался, что новость о продлении соглашения с «Альфа Ромео» на сезон-2023 аудитория восприняла «совсем по-другому».

Наконец, Чжоу прокомментировал первое попадание в третий сегмент квалификации – это случилось на Гран-при Канады в дождевых условиях:

«Такого я не ожидал. Канада – трудная трасса. Она похожа на городской автодром, пространства для ошибки на выходе из поворотов нет из-за [близости] стен. Так что было здорово.

Полагаю, результат также продемонстрировал прогресс, и я в каком-то смысле заслужил его после трех или четырех сходов подряд. Для меня это стало поворотной точкой».

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6 комментариев

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Vladichka Niskazhunikomu
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Ответ mkryuchckov10@gmail.com
С чего они вообще взяли, что хоть кто то оценивает их по национальности.
Ну оценивают прежде всего по баблу. Хотя... Мазепин мог бы с тобой подискутировать об этом :)
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Vladichka Niskazhunikomu
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Ответ United_LP
Чьё очко то?
Цуноды?
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Марат Кагин
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Ответ mkryuchckov10@gmail.com
С чего они вообще взяли, что хоть кто то оценивает их по национальности.
В начале года многие писали на спортс, что его взяли из-за того что он китаец и может привлечь спонсоров из Китая
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mkryuchckov10@gmail.com
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С чего они вообще взяли, что хоть кто то оценивает их по национальности.
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Кирилл Ли
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Запасся чипсами и попкорном, уютно сел в кресло- можно начинать, жгите.
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United_LP
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Чьё очко то?
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