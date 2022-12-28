Экс-пилот «Феррари» Арну: «Я бы выгнал Бинотто несколько лет назад»

Рене Арну раскритиковал бывшего руководителя «Феррари» .

Со следующего сезона Скудерию возглавит . По словам экс-пилота «Формулы-1», избавиться от Бинотто следовало раньше.

«Я никогда не был фанатом Бинотто. Человек, который говорит, что проявит себя лучше в следующем году, не заслуживает своего места. Я бы выгнал его несколько лет назад.

Такое поведение неприемлемо, если возглавляешь лучшую команду мира. Можно любить или не любить , но он никогда бы не сказал: «Следующий год сложится лучше». Он бы выигрывал, а после побед думал о следующем сезоне. Но людей вроде Тодта и очень мало», – сообщил Арну в интервью La Gazzetta dello Sport.

Арну выступал в «Ф-1» в 1970-е и 1980-е, в том числе за «Феррари». На счету француза семь побед в Гран-при.

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