Экс-пилот «Феррари» Арну: «Я бы выгнал Бинотто несколько лет назад»
Рене Арну раскритиковал бывшего руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто.
Со следующего сезона Скудерию возглавит Фредерик Вассер. По словам экс-пилота «Формулы-1», избавиться от Бинотто следовало раньше.
«Я никогда не был фанатом Бинотто. Человек, который говорит, что проявит себя лучше в следующем году, не заслуживает своего места. Я бы выгнал его несколько лет назад.
Такое поведение неприемлемо, если возглавляешь лучшую команду мира. Можно любить или не любить Жана Тодта, но он никогда бы не сказал: «Следующий год сложится лучше». Он бы выигрывал, а после побед думал о следующем сезоне. Но людей вроде Тодта и Рона Денниса очень мало», – сообщил Арну в интервью La Gazzetta dello Sport.
Арну выступал в «Ф-1» в 1970-е и 1980-е, в том числе за «Феррари». На счету француза семь побед в Гран-при.
Гельмут Марко о смене руководителя «Феррари»: «Бинотто хорош и как инженер, и как политик. Его просто перегрузили чрезмерным количеством задач»
Джонни Херберт: «Грустно, что Бинотто ушел из «Феррари». Мне он нравился»
2 комментария