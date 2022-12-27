Ферстаппен, Леклер и Расселл – лучшие пилоты «Ф-1» 2022 года по версии боссов команд, Алонсо – 8-й

Руководители команд «Формулы-1» проголосовали за лучших гонщиков 2022 года.

Каждый из боссов распределил баллы между пилотами согласно очковой системе «Ф-1» – от 25 баллов (первое место) до одного (десятое). Очки, поставленные менеджерами, складывались. В мероприятии приняли участие представители всех десяти команд.

Сильнейшим гонщиком второй год подряд признали Макса Ферстаппена, досрочно выигравшего титул. Вице-чемпион Шарль Леклер («Феррари») проиграл пилоту «Ред Булл» 63 балла, следом расположились пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон.

Ветеран Фернандо Алонсо («Альпин») уступил один балл соотечественнику из «Феррари» Карлосу Сайнсу и стал восьмым.

Топ-10 гонщиков «Формулы-1» 2022 года по версии руководителей команд

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 207 баллов

2. Шарль Леклер («Феррари») – 144

3. Джордж Расселл («Мерседес») – 127

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 100

5. Серхио Перес («Ред Булл») – 91

6. Ландо Норрис («Макларен») – 81

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 68

8. Фернандо Алонсо («Альпин») – 67

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 29

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 24

Наш рейтинг гонщиков «Ф-1»: с Ферстаппеном сравним только Леклер, за ними – Хэмилтон и Алонсо