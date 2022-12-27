Ферстаппен, Леклер и Расселл – лучшие пилоты «Ф-1» 2022 года по версии боссов команд, Алонсо – 8-й
Руководители команд «Формулы-1» проголосовали за лучших гонщиков 2022 года.
Каждый из боссов распределил баллы между пилотами согласно очковой системе «Ф-1» – от 25 баллов (первое место) до одного (десятое). Очки, поставленные менеджерами, складывались. В мероприятии приняли участие представители всех десяти команд.
Сильнейшим гонщиком второй год подряд признали Макса Ферстаппена, досрочно выигравшего титул. Вице-чемпион Шарль Леклер («Феррари») проиграл пилоту «Ред Булл» 63 балла, следом расположились пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон.
Ветеран Фернандо Алонсо («Альпин») уступил один балл соотечественнику из «Феррари» Карлосу Сайнсу и стал восьмым.
Наш рейтинг гонщиков «Ф-1»: с Ферстаппеном сравним только Леклер, за ними – Хэмилтон и Алонсо
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