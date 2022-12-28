Гонщики «Ф-1» признали Ферстаппена лучшим пилотом 2022-го, Хэмилтон на равных с Расселлом, Норрис обогнал Алонсо
«Формула-1» опубликовала рейтинг лучших пилотов года по версии самих гонщиков.
Каждый из спортсменов составил свой список и раздал баллы коллегам в соответствии с очковой системой «Ф-1» (от 25 очков за первое место до одного за десятое). Пилоты могли включать в рейтинг себя. Баллы, выставленные всеми гонщиками, складывались.
В голосовании приняли участие все основные пилоты команд в 2022 году, кроме Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
Лучшим по итогам прошедшего сезона признан Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Вторую позицию занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, а представители «Мерседеса» Хэмилтон и Джордж Расселл разделили третье место.
Гонщики включили в число лучших Алекса Албона («Уильямс»), не попавшего в рейтинг боссов команд – он замкнул топ-10 вместе с Себастьяном Феттелем («Астон Мартин») и Серхио Пересом («Ред Булл»).
Ферстаппен, Леклер и Расселл – лучшие пилоты «Ф-1» 2022 года по версии боссов команд, Алонсо – 8-й
Наш рейтинг гонщиков «Ф-1»: с Ферстаппеном сравним только Леклер, за ними – Хэмилтон и Алонсо
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