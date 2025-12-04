Оскар Пиастри: «Если кому и нечего терять в чемпионской гонке, то мне»

Пиастри порассуждал о шансах на титул.

Гонщик «Макларена » Оскар Пиастри поделился мнением перед заключительным этапом сезона-2025 – Гран-при Абу-Даби.

Австралиец проигрывает напарнику Ландо Норрису 16 очков, а сопернику из «Ред Булл » Максу Ферстаппену – четыре.

«Я расслаблен. В младших сериях я оказывался в обратной ситуации и знаю, что это довольно тяжело.

Если кому из нас троих и нечего терять, то мне. И этап в Катаре действительно придал уверенности в своих силах. Разумеется.

Для чемпионства необходимо, чтобы кое-какие вещи сложились в мою пользу. Сделаю все возможное, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте, а там посмотрим.

Следующий сезон начнется уже через несколько недель. Чего бы ты ни достиг в прошлом, приходится довольно быстро двигаться вперед и настраиваться на победу в следующей гонке. Естественно, это было бы крутое достижение, однако я не питаю слишком больших надежд», – заявил Оскар.

