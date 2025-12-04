9

Оскар Пиастри: «Если кому и нечего терять в чемпионской гонке, то мне»

Пиастри порассуждал о шансах на титул.

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри поделился мнением перед заключительным этапом сезона-2025 – Гран-при Абу-Даби.

Австралиец проигрывает напарнику Ландо Норрису 16 очков, а сопернику из «Ред Булл» Максу Ферстаппену – четыре.

«Я расслаблен. В младших сериях я оказывался в обратной ситуации и знаю, что это довольно тяжело.

Если кому из нас троих и нечего терять, то мне. И этап в Катаре действительно придал уверенности в своих силах. Разумеется.

Для чемпионства необходимо, чтобы кое-какие вещи сложились в мою пользу. Сделаю все возможное, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте, а там посмотрим.

Следующий сезон начнется уже через несколько недель. Чего бы ты ни достиг в прошлом, приходится довольно быстро двигаться вперед и настраиваться на победу в следующей гонке. Естественно, это было бы крутое достижение, однако я не питаю слишком больших надежд», – заявил Оскар.

Все расклады финала «Ф-1»: кто фаворит Гран-при Абу-Даби и битвы за чемпионство?

Величие финала «Ф-1»: битва супергонщика с доминаторами года

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Абу-Даби
logoРед Булл
logoГран-при Катара
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Нико Росберг допускает уход Ферстаппена из «Ред Булл»: «В следующем году Макс будет хотеть побеждать, взять пятый титул»
1 минуту назад
Льюис Хэмилтон: «С нетерпением жду отпуска. Хочу отключиться и ни с кем не общаться. Телефон отправится в мусорное ведро»
19 минут назад
Норрис – 3-й чемпион в XXI веке, выигравший меньше гонок за сезон, чем вице-чемпион
25 минут назад
Андреа Стелла: «Было любопытно дать Пиастри попробовать догнать Ферстаппена. В какой-то степени это было в интересах Норриса»
30 минут назад
Макс Ферстаппен: «Завоевание первого титула – это всегда очень эмоциональный момент. Надеюсь, Норрис хорошо отпразднует с командой и семьей»
36 минут назад
Фернандо Алонсо о Норрисе, Ферстаппене и Пиастри: «Все трое – чемпионы, лишь один мог победить»
51 минуту назад
Шарль Леклер: «Не ожидал, что в гонке будем настолько быстры»
56 минут назад
Макс Ферстаппен: «Мы никогда не прекращали попыток догнать конкурентов. Это было круто, я получил удовольствие»
58 минут назад
Оскар Пиастри о чемпионстве Норриса: «Сезон получился хорошим для нас обоих. Говорю это как тот, кто не выиграл титул»
сегодня, 16:59
Гельмут Марко: «Здорово, что Ферстаппен выиграл больше всех гонок, но через 10 лет все будут помнить только чемпиона»
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото