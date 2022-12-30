Ферстаппен стал 5-м в голосовании за звание спортсмена года по версии Международной ассоциации спортивной прессы, Перес – 22-й

Гонщики « » попали в число лучших спортсменов года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

разделил пятое место с венгерским пловцом Криштофом Милаком и уступил чемпиону мира по футболу Лионелю Месси, легкоатлету Арману Дюплантису, а также французским форвардам Килиану Мбаппе и Кариму Бензема. стал 22-м из 27 спортсменов. Ферстаппен набрал 189 голосов (5 процентов), Перес – 26 (0,69 процента). Другие пилоты «Формулы-1» не вошли в число номинантов.

Кроме этого, «Ред Булл» занял шестую позицию из 20 в категории «команда года». Награда досталась сборной Аргентины по футболу.

В голосовании участвовали 420 журналистов из 113 стран мира.

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