Ферстаппен стал 5-м в голосовании за звание спортсмена года по версии Международной ассоциации спортивной прессы, Перес – 22-й

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Гонщики «Ред Булл» попали в число лучших спортсменов года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Макс Ферстаппен разделил пятое место с венгерским пловцом Криштофом Милаком и уступил чемпиону мира по футболу Лионелю Месси, легкоатлету Арману Дюплантису, а также французским форвардам Килиану Мбаппе и Кариму Бензема. Серхио Перес стал 22-м из 27 спортсменов. Ферстаппен набрал 189 голосов (5 процентов), Перес – 26 (0,69 процента). Другие пилоты «Формулы-1» не вошли в число номинантов.

Кроме этого, «Ред Булл» занял шестую позицию из 20 в категории «команда года». Награда досталась сборной Аргентины по футболу.

В голосовании участвовали 420 журналистов из 113 стран мира.

Гонщики и боссы команд «Ф-1» выбрали лучшего пилота года. И внезапно разошлись – в оценке Алонсо и напарника Ферстаппена

3 комментария

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TravenS
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Ответ Train67
Он помог РБ стать лучшей командой ф1, завоевав вместе с ней кубок конструкторов и вошёл в тройку лучших гонщиков ф1.
Таких вторикелл куча, он и в топ 50 спортсменов года не входит, уж слишком большая выборка. Гонщиков —да, спортсменов — нет. Да тот же Леклер был бы более уместен
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Train67
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Ответ TravenS
Я понимаю тапок, но Перес то каким чудом там вообще очутился, он в рейтинге пилотов даже не в пятёрке 🤦‍♂️
Он помог РБ стать лучшей командой ф1, завоевав вместе с ней кубок конструкторов и вошёл в тройку лучших гонщиков ф1.
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TravenS
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Я понимаю тапок, но Перес то каким чудом там вообще очутился, он в рейтинге пилотов даже не в пятёрке 🤦‍♂️
+3
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+3
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