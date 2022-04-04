«Ф-1» поедет в Вегас, «Ауди» снова стремится купить «Макларен», психологические проблемы Хэмилтона, возвращение Феттеля и другие гоночные новости недели

Sports.ru представляет дайджест самых значимых событий в «Формуле-1» и других автоспортивных сериях за последние семь дней.

1. Первый Гран-при Лас-Вегаса пройдет в 2023 году. Гонка состоится в субботу ночью (утром воскресенья по московскому времени), пилоты будут пролетать мимо местных достопримечательностей на скорости до 342 км/ч. Общее влияние «Ф-1» на экономику города оценили в миллиард долларов.

Чемпионат уже приезжал в игорную столицу в начале 1980-х – тогда этап назывался «Гран-при Сизарс-пэласа».

2. «Ф-1» продолжит выступать в Саудовской Аравии, несмотря на ракетный удар во время прошедшего уик-энда. Сообщается, что во время последнего этапа против продолжения Гран-при выступили пять гонщиков. Пилоты хотят больше влиять на решения серии, но пока, видимо, с этим сложно.

3. Хэмилтон рассказал о психологических и эмоциональных проблемах, с которыми долгое время боролся.

4. «Фольксваген» близок к участию в «Ф-1» командами «Ауди» и «Порше». Также появилась информация об улучшенном предложении «Ауди» по покупке «Макларена».

5. Феттель оправился от ковида и выступит в Австралии. Четырехкратный чемпион «Ф-1» пропустил первые две гонки сезона – его в составе «Астон Мартин» заменял Хюлькенберг.

6. В «Ред Булл» намекнули на возвращение Гасли в обозримом будущем.

7. Алеш Эспаргаро принес «Априлии» первые поул и победу в современной эре MotoGP на Гран-при Аргентины, Марк Маркес пропустил этап из-за проблем со зрением.

8. Причиной смерти Макса Мосли было самоубийство. Экс-президент ФИА ушел из жизни в мае прошлого года.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Саудовской Аравии-2022

Ключевые цитаты

Гельмут Марко: «В контракте Ферстаппена предусмотрена опция досрочного расторжения»

Гюнтер Штайнер: «В 2021-м я бы ###### весь паддок за два очка «Хааса»

Экс-босс «Форс-Индии»: «Стролл-старший возомнил, что в «Астон Мартин» все знает лучше других – рыба гниет с головы»

Герхард Бергер: «Хэмилтон и Сенна – лучшие пилоты, которых я видел за 45 лет»

Ральф Шумахер: «В Саудовской Аравии Ферстаппен не так уж хорошо проявил себя в борьбе с Леклером»

🔔 Гонки в ближайшие семь дней

1. Гран-при Австралии «Ф-1» (8-10 апреля).

2. Гран-при Америк MotoGP (8-10 апреля).

3. Гонки «Формулы E» в Риме (9 и 10 апреля).

4. Гонка «Индикара» в Лонг-Бич (10 апреля).

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